La création se poursuit pour «Sable», la dernière pièce du Grain. Début mai, c’est L’Armorica qui accueillera la compagnie pour 2 semaines de résidence. SORTIE DE RÉSIDENCE : le jeudi 5 mai à 16h30 Au programme : présentation d’une étape de travail suivie d’un temps d’échange avec l’équipe artistique. — SABLE est une pièce entremêlant théâtre, création sonore et visuelle. En suivant plusieurs chemins de vie, elle dresse un parallèle entre les luttes sociales et environnementales à partir d’une matière commune, le sable, ici symbole d’une biodiversité du vivant. La pièce tente de répondre à la problématique suivante : “Désordre du monde et sentiment d’impuissance : quels choix s’offrent à nous ?” Cette création est le fruit d’un travail de recherche de 5 ans mené en lien avec des scientifiques du laboratoire du CEARC, de Marine Sciences for society et des artistes du Grain. — Lieu : Espace Culturel l’Armorica — Partenaires et soutiens : Aide à la production du Ministère de la Culture – DRAC de Bretagne, Programme Mesurer la taille du Monde (CEARC-UVSQ, Marine Sciences For Society, Le Grain), la Maison du Théâtre, la ville de Brest, Itinéraire d’artiste(s) (Au bout du plongeoir à Rennes, Chapelle Dérézo à Brest, Fabriques à Nantes), Fondation Daniel & Nina Carrasso, Diagonale Paris Saclay. Voir moins

Entrée libre

Espace Culturel l’Armorica 1 Rue du Colombier, 29880 Plouguerneau Plouguerneau Finistère



