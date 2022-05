SABLE FANTAISIE

2022-07-06 – 2022-07-06 Partagez un moment en famille tout en réalisant le plus beau des châteaux ou la plus belle sculptures de sables! 10h – 11h30

Concours de châteaux de sable en famille avec l’Office de Tourisme

• Les mercredis en juillet et en août

• Rendez-vous au Phare de la Méditerranée

• Durée : 1h30

• A partir de 4 ans

• Gratuit

• Infos et inscription auprès de l’Office de Tourisme Palavas au 04 67 07 73 34 ou tourisme@ot-palavaslesflots.com

*Présence d’un parent ou tuteur durant toute l’activité Challenge en famille pour réaliser le plus beau château de sable.

L’animatrice te fournit conseils, idées et tout le matériel nécessaire.

