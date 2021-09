Sabine Devieilhe / Raphaël Pichon / Pygmalion Philharmonie de Paris, 19 octobre 2021, Paris.

Après s’être notamment consacrés au répertoire mozartien, Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion reviennent à Bach et Haendel ; ils retrouvent pour l’occasion Sabine Devieilhe.

Entre Sabine Devieilhe et les Pygmalion de Pichon, c’est une histoire d’amour : elle a été de nombre de leurs projets, comme le disque The Weber Sisters ou Libertà ! Mozart et l’opéra, sorte de pastiche des trois opéras de Mozart et Da Ponte orchestré avec fraîcheur. Ils renouent en 2021 avec Bach, auquel ils avaient déjà consacré un concert entier à la Philharmonie en octobre 2017 : cette fois, ils interprètent la cantate pour soprano solo Mein Herze schwimmt im Blut, composée en 1714 à Weimar et redonnée plusieurs fois dans les années suivantes, qui dessine dans un style presque opératique un itinéraire de la douleur du pécheur à la joie de la réconciliation de l’âme avec Dieu. En regard de cette œuvre, des extraits de l’opéra de Haendel Giulio Cesare et de son premier et dernier oratorio, Il trionfo del Tempo et del Disinganno.

