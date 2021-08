Sabine Devieilhe Halle aux Grains, 25 octobre 2021, Toulouse.

Sabine Devieilhe

Halle aux Grains, le lundi 25 octobre à 20:00

### Chants / Pygmalion / Raphaël Pichon Voix magicienne et baguette de sourcier, Sabine Devieilhe et Raphaël Pichon ont d’abord exploré la folle vocalité mozartienne – The Weber Sisters et Libertà ! Mozart et l’opéra. C’est avec la même ferveur que ces inséparables ont fait de Bach et Haendel leur pain quotidien, entre spiritualité et jubilation. Sabine Devieilhe, soprano Pygmalion, ensemble Raphaël Pichon, direction ### Programme * Bach : _Cantates BWV 199 « Meine Herze schwimmt im Blut »_ * Haendel : _Giulio Cesare_ (extraits) * Haendel : _Il Trionfo del Tempo e del Disinganno_ (extraits) ![]() ### Plus d’infos [Site des Grands Interprètes ](https://www.grandsinterpretes.com/concert/sabine-devieilhe/) //www.youtube.com/embed/XWP_vdDde_0 ![]() ### Infos pratiques Lundi 25 octobre à 20h

De 20€ à 70€

Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T20:00:00 2021-10-25T21:59:00