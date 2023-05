Sabina Covarrubias Le Générateur, 3 juin 2023, Gentilly.

Le samedi 03 juin 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Café con Pan / Concert audiovisuel / Composition musicale et visuelle live inspirée de la culture mexicaine.

Café et Pain en espagnol, est le nom d’un rythme de la musique traditionnelle de Veracruz, au Mexique, mais aussi le nom d’une délicieuse combinaison de mets typiques de ces contrées qui est proposée habituellement pour le petit déjeuner.

La compositrice Sabina Covarrubias joue avec cette tradition et envisage Café con Pan comme un joyeux mélange de divers éléments musicaux, sonores et visuels afin de donner naissance à une « délicieuse » recette sono-visuelle.

L’artiste construit ici un dialogue entre musique traditionnelle du Mexique, du Sénégal, musique techno et musique électronique expérimentale.

Les images sont générées à partir d’une composition musicale originale et des éléments sonores réunis spécialement pour Café con Pan. Synchronisées avec la musique, des images de synthèse et des photographies aboutissent à la création de vidéos réalisées et projetées en temps réel.

Le Générateur 16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly

Contact : https://www.legenerateur.com/spectacle/nuit-blanche-2023/ 01 49 86 99 14 https://www.facebook.com/legenerateurgentilly https://www.facebook.com/legenerateurgentilly

Bernard Bousquet Sabina Covarrubias – Fertility / Festival Vision’R novembre 2022