SABIL DUO SOIREE DANSANTE AVEC BASSEM LE SONOGRAF, 11 mars 2023, LE THOR.

Le Sonograf’ (2-1003680/3-1003681) présente ce concert Gratuit pour les moins de 12 an(s) sabil duo : Musiciens de la recherche et de l’improvisé, de l’énergie et de l’émotion, les maîtres du oud et du rythme, Ahmad Al Khatib et Youssef Hbeisch, expriment une soif de liberté qui renouvelle la musique orientale avec un raffinement tout en sobriété… Sabîl, c’est l’histoire de deux artistes en route mais gardant mémoire de leurs racines. Ancrées dans le patrimoine arabe classique et nourries de mystique soufie, leurs créations explorent de nouvelles sonorités, de nouvelles couleurs, de nouveaux rythmes, pour emmener la musique orientale vers d’audacieuses directions. Délicatesse des motifs du oud et puissance de vibration des percussions, touchent chaque fois le public, qui sent les deux musiciens, sur scène, comme respirer à l’unisson. + soirée dansante avec Bassem !

LE SONOGRAF LE THOR ZA LA CIGALIÈRE D 901 Vaucluse

