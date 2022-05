Sabena, 30 juin 2022, .

Sabena

2022-06-30 22:00:00 22:00:00 – 2022-07-01

Création

Ahamada Smis

Marseille



L’auteur, compositeur et multi-instrumentiste Ahamada Smis fait revivre un épisode de l’histoire des Comores dans un spectacle où se mêlent sonorités traditionnelles et actuelles, création vidéo et danse contemporaine.



Le peuple comorien n’a rien oublié du massacre de 1976 à Majunga, sur l’île de Madagascar, ni de ses milliers de rescapé.e.s appelé.e.s aujourd’hui les “Sabena”, du nom de la compagnie aérienne qui les avait rapatrié.e.s en toute urgence. Une tragédie toujours vive dans la mémoire d’Ahamada Smis qui l’évoque en musique, en images et en danse. Accompagné par trois musicien.ne.s et quatre danseur.se.s, il déclame un slam sensible et poétique. Au plus près des événements tragiques sans jamais les illustrer pour ne pas les dénaturer et en garder la force, le spectacle manie habilement les symboles pour dire la douleur, les traumatismes, le pardon, la guérison et le renouveau. Ce long chemin vers la résilience trouve une résonance particulière dans la danse contemporaine et la vidéo d’animation issue de dessins réalisés sur les lieux même du drame, et dans le mariage des musiques traditionnelles de l’océan Indien – dont est originaire Ahamada Smis – avec le rap de sa ville d’adoption : Marseille.



Composition et écriture : Ahamada Smis

Chorégraphie : DjoDjo Kazadi

Interprétation : Fakri Fahardine (danse), Inssa Hassna (danse), Mickael Jaume (danse), Jeff Kellner (guitare), Sinath Ouk (danse), Ahamada Smis (slam), Robin Vassy (percussions), Uli Wolters (saxophone, clarinette, flûte, MAO)

Scénographie : Claudine Bertomeu

Création graphique : Mothi Limbu

Création vidéo : Christophe Mentz



Rencontre avec l’auteure Hadidja Mohamed et le Dr. Ibrahim Saïd le jeudi 30 juin après la représentation

L’auteur, compositeur et multi-instrumentiste Ahamada Smis fait revivre un épisode de l’histoire des Comores dans un spectacle où se mêlent sonorités traditionnelles et actuelles, création vidéo et danse contemporaine.

Création

Ahamada Smis

Marseille



L’auteur, compositeur et multi-instrumentiste Ahamada Smis fait revivre un épisode de l’histoire des Comores dans un spectacle où se mêlent sonorités traditionnelles et actuelles, création vidéo et danse contemporaine.



Le peuple comorien n’a rien oublié du massacre de 1976 à Majunga, sur l’île de Madagascar, ni de ses milliers de rescapé.e.s appelé.e.s aujourd’hui les “Sabena”, du nom de la compagnie aérienne qui les avait rapatrié.e.s en toute urgence. Une tragédie toujours vive dans la mémoire d’Ahamada Smis qui l’évoque en musique, en images et en danse. Accompagné par trois musicien.ne.s et quatre danseur.se.s, il déclame un slam sensible et poétique. Au plus près des événements tragiques sans jamais les illustrer pour ne pas les dénaturer et en garder la force, le spectacle manie habilement les symboles pour dire la douleur, les traumatismes, le pardon, la guérison et le renouveau. Ce long chemin vers la résilience trouve une résonance particulière dans la danse contemporaine et la vidéo d’animation issue de dessins réalisés sur les lieux même du drame, et dans le mariage des musiques traditionnelles de l’océan Indien – dont est originaire Ahamada Smis – avec le rap de sa ville d’adoption : Marseille.



Composition et écriture : Ahamada Smis

Chorégraphie : DjoDjo Kazadi

Interprétation : Fakri Fahardine (danse), Inssa Hassna (danse), Mickael Jaume (danse), Jeff Kellner (guitare), Sinath Ouk (danse), Ahamada Smis (slam), Robin Vassy (percussions), Uli Wolters (saxophone, clarinette, flûte, MAO)

Scénographie : Claudine Bertomeu

Création graphique : Mothi Limbu

Création vidéo : Christophe Mentz



Rencontre avec l’auteure Hadidja Mohamed et le Dr. Ibrahim Saïd le jeudi 30 juin après la représentation

dernière mise à jour : 2022-05-06 par