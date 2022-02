Sabbat des artistes Kutzenhausen, 13 février 2022, Kutzenhausen.

Sabbat des artistes Kutzenhausen

2022-02-13 14:00:00 – 2022-02-13 18:00:00

Kutzenhausen Bas-Rhin Kutzenhausen

EUR Dans le cadre de l’exposition Sorcières : rites, croyances et persécutions en Alsace, les artistes « Le Miroir Fou », « Jack le Hareng sanguinaire » et Lucie SCHRIMPF seront présents pour échanger avec les visiteurs, parler de leur technique artistique et proposeront à la vente des souvenirs à emporter.

+33 3 88 80 53 00

Kutzenhausen

