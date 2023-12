Sabato & Di Costanzo Quartet Le Son de la Terre Paris 05 Catégories d’Évènement: ile de france

Paris 05 Sabato & Di Costanzo Quartet Le Son de la Terre Paris 05, 10 mars 2024, Paris 05. Le dimanche 10 mars 2024

de 18h00 à 22h30

.Tout public. payant Billetterie Concert Sabato & Di Costanzo Quartet : 25 EUR

Du jazz qui va au fond du blues, qui recherche le groove le plus lumineux, un groupe qui constitue une machine à générer de la feel good music… ne cherchez plus, cela existe encore ! Tout le monde connaît les efforts du contrebassiste Nicola Sabato pour porter la bonne parole du jazz sous sa forme la plus enthousiasmante. Avec le vibraphoniste Jacques Di Costanzo, il réinvente ce répertoire comme seuls les amoureux du jazz savent le faire : avec la fidélité au groove, l’envie de jouer et de partager. Jacques di Costanzo vibraphone Patrick Cabon piano Nicola Sabato contrebasse Valentin Martel batterie Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05 Contact : https://www.facebook.com/sabatodicostanzoquartet https://www.facebook.com/sabatodicostanzoquartet https://www.sondelaterre.fr/event/sabato-di-costanzo-quartet/#billetterie

