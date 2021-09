Toulouse Centre culturel Henri-Desbals Haute-Garonne, Toulouse Sabari Centre culturel Henri-Desbals Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Kako Sanogo & Kadi Fitini **En partenariat avec les collectifs Arfolie et Africa 2020** Leur musique fusionne les sonorités des instruments sacrés et traditionnels d’Afrique mandingue tels que la kora et le n’goni, avec celles des instruments actuels pour offrir un subtil métissage musical. Le groupe entraîne son public sur des morceaux émouvants comme sur des musiques dansantes. **Chant, danse :** Kadi Coulibaly **Chant :** Kora N’Goni, N’Tama **Flûte, djembé :** Kako Sanogo **Guitare** : Edouard Chaize **Batterie** : Sylvain Jazédé **Basse** : Yekapharoah Fanchone **Concert précédé de la présentation de la saison dans le cadre de la Journée Portes Ouvertes.** Culture Centre culturel Henri-Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

