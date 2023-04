Fête au verger école rue de l’Eglise, 16 septembre 2023, Saasenheim.

Exposants, animations, cours de taille et de greffes, visite du verger école… Restauration et buvette sur place.

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-17 . EUR.

rue de l’Eglise

Saasenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est



Exhibitors, animations, pruning and grafting courses, visit of the orchard school… Catering and refreshments on site

Expositores, animaciones, cursos de poda e injertos, visita de la escuela de huertos… Catering y refrescos in situ

Aussteller, Animationen, Schnitt- und Veredelungskurse, Besuch des Schulobstgartens… Essen und Trinken vor Ort

