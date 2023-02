Saamou Skuu LA BOULE NOIRE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

DECIBELS PRODUCTIONS (L-R-22-011929/L-R-22-011930) TH RECORDS ET BACK TO BELLUM présentent ce concert SAAMOU SKUU

Saamou Skuu, jeune rappeur du XIX arrondissement de Paris, se fait connaître grâce à une série de Freestyle « French Drill » qui dépasse rapidement le million de vues sur YouTube.

En 2022, il confirme sa position de « rookie à suivre » avec trois singles qui rencontrent un franc succès sur Tiktok, l'emmenant en position de numéro un des tendances avec le single Touch Down en featuring avec Gambino la MG.

Retrouvez-le en concert à la Boule Noire le 25 février 2022 !

LA BOULE NOIRE PARIS
120 BD ROCHECHOUART
Paris

Tarif : 22.0 à 22.0 euros.



