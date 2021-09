Marseille LA SALLE,ATELIER ROUVIERE Bouches-du-Rhône, Marseille SAÄMARA LA SALLE,ATELIER ROUVIERE Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

SAÄMARA Project est un groupe de jazz actuel créé par Samuel Martin-Galtier. À l’initiative du projet, il en assure la composition, les arrangements, ainsi que la guitare. Le Saämara Project est né d’un profond désir d’écriture musicale. Le groupe tente d’explorer tous les vases communicants qu’offre la formation en quartet: compositions, arrangements et libres improvisations… L’enjeu est de créer des passerelles entre le Jazz (la note de fond du groupe) mais également la pop, le rock, ou encore la chanson. Il en résulte un parfum musical aux senteurs parfois brutes et intenses, parfois intimes et poétiques, d’où se dessine une libre narration de groupe. Samuel MARTIN-GALTIER (guit), Guillaume SERRE (sax), Thomas LAFFONT (basse), Patrice PORCHEDDU (batterie) **************************************** L’Atelier Rouvière / Uscrm 83 bd du Redon / 13009 Marseille A l’entrée à droite de La Rouvière Bâtiment en bois PAF : 12€ – gratuit pour les -12 ans Réservations 04 91 82 16 04 / [uscrm.accueil@gmail.com](mailto:uscrm.accueil@gmail.com)

