Conférence-débat « L’histoire des Fontaines de Saâles » Saales Saales Catégories d’Évènement: 67420

Saales

Conférence-débat « L’histoire des Fontaines de Saâles », 31 mars 2023, Saales Saales. Conférence-débat « L’histoire des Fontaines de Saâles » 39 Grand’rue Saales 67420

2023-03-31 – 2023-03-31 Saales

67420 Saales . Jean-Luc Piermay vous fera part de ses recherches sur l’histoire des différentes fontaines de Saâles. La discussion permettra à recueillir des informations en possessions des habitants pour enrichir ses recherches. Conférence-discussion sur l’histoire des fontaines de Saâles basée sur les recherches de Jean-Luc Piermay +33 6 19 34 95 90 Saales

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: 67420, Saales Autres Lieu Saales Adresse 39 Grand'rue Saales 67420 Ville Saales Saales Departement 67420 Tarif Lieu Ville Saales

Saales Saales Saales 67420 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saales saales/

Conférence-débat « L’histoire des Fontaines de Saâles » 2023-03-31 was last modified: by Conférence-débat « L’histoire des Fontaines de Saâles » Saales 31 mars 2023 39 Grand'rue Saales 67420 67420 Saales

Saales Saales 67420