Le lundi 14 février 2022

Symbole du romantisme et témoin privilégié d'amoureux qui se déclarent leur flamme, la tour Eiffel célèbre cette année la Saint-Valentin à travers une opération spéciale. Celle-ci comprend un jeu-concours grâce auquel un couple se verra offrir son dîner au Jules Verne le 14 février, accompagné d'une visite privilégiée du monument. Le dispositif prévoit aussi une animation de partage de messages et de photos sur le compte Twitter de la Tour. Enfin, pour prolonger la magie, une vidéo inédite, mêlant romantisme et performance sportive dans un cadre idyllique, sera postée sur les réseaux sociaux de la Tour.

