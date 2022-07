Sa m’sul tro !!! – Jojo Bernard, 21 octobre 2022, .

Sa m’sul tro !!! – Jojo Bernard



2022-10-21 21:15:00 21:15:00 – 2022-10-22

16 16 C’est dans un second degré absolu que Jojo témoigne de son point de vue sur la politique, les médias, l’éducation, etc…



Jojo Bernard, ce personnage cliché du beauf chti fan de foot et de tuning, se lance, après un succès sur le web, dans un one-man show où son humour absurde et son franc parler s’y retrouvent extrêmement bien. Il incarne les maux de notre société, toujours dans une sur-exagération auto dérisoire qui fait rire les plus jeunes, mais réfléchir les plus grands.



Mise en scène : Patrice Soufflard

Avec Jojo Bernard

Retrouvez le spectacle « Sa m’sul tro !!! » sur la scène de l’Art Dû.

