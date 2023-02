Sa majesté des papillons Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher À l’automne 2019, Nicolas Moulin, entomologiste passionné, accepte de prendre part à une expédition au cœur de la forêt tropicale de République centrafricaine. l’objectif de celle-ci est plus que motivant : débusquer le Papilio antimachus – le plus grand papillon de jour d’Afrique – et étudier ses chenilles, réputées pour ne jamais avoir été observées scientifiquement. Sur place, pourtant, si l’insecte se cache, les membres de l’équipe ne tardent pas à dévoiler leur vrai visage, et l’expédition tourne au pugilat. Retour sur une expérience qui s’intéresse tout autant aux insectes qu’aux hommes, Sa Majesté des papillons est un vrai récit d’aventure des temps modernes. Le muséum vous propose une rencontre exceptionnelle avec Nicolas Moulin, l’un des grands entomologistes français. Sa majesté des Papillons

