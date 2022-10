Sa majesté des mouches + leçon de cinéma Cinématographe (Le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 5€ tarif plein, 3€ tarif réduit Film de Peter Brook (GB, 1963, 1h32, VOSTF) avec James Aubrey, Tom Chaplin Durant la Seconde Guerre mondiale, un avion britannique, transportant des jeunes garçons envoyés par leurs parents en Australie, s’écrase sur une île déserte. Seuls ceux-ci survivent, privés de l’autorité des adultes. Livrés à eux-mêmes dans une nature sauvage et paradisiaque, ils tentent de s’organiser. “Entouré de jeunes comédiens non-professionnels et d’une équipe technique peu expérimentée, handicapé par un budget particulièrement restreint, Peter Brook réussit le pari de retranscrire l’atmosphère terrifiante du best-seller de William Golding. Là où il aurait été aisé de tomber dans une démonstration assez putassière, le réalisateur fait preuve d’une sobriété exemplaire et nous interroge avec acuité sur les fondements mêmes de nos civilisations.” – Clément Graminiès, Critikatsuivi d’une leçon de cinéma de Carole Desbarats Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

