### Fable sanguine Sans doute l’histoire d’une noire et d’un blanc, d’un pédé et d’une gouine, d’une bavarde et d’un taiseux qui taillent une bavette, de saint Pierre et de la Vierge Noire, d’une bouchère et d’un idiot, d’une croyante et d’un crédule. Il y aura des joutes verbales, des listes et à lire entre les lignes. Pierre Guillois aime frotter le théâtre à des genres différents : cirque, rue, cabaret, opérette… Se définit comme un amuseur. A contracté l’utopie d’un théâtre pour tous lors de sa direction au Théâtre du Peuple de Bussang. Rébecca Chaillon est metteuse en scène, performeuse, auteure et scorpion ascendant taureau. Elle milite comme elle respire, adore faire des débats et jouer nue. Sa famille : la compagnie Dans le Ventre. Rébecca Chaillon est artiste associée au CDN de Normandie-Rouen et est représentée par L’Arche. ### Plus d’infos [Site du Théâtre Sorano ](https://www.theatre-sorano.fr/spectacle/sa-bouche-ne-connait-pas-de-dimanche/2022-04-06/) //www.youtube.com/embed/kc8LMQdLQ0s ![]() ### Infos Pratiques * Les 6, 7 & 8 avril à 20h * Durée : 45mn

De 8 € à 22 €

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



