Sa bouche ne connaît pas de dimanche – Rébecca Chaillon et Pierre Guillois Besançon, 14 juin 2022, Besançon.

Sa bouche ne connaît pas de dimanche – Rébecca Chaillon et Pierre Guillois CDN Besançon Franche-Comté 1 Avenue Édouard Droz Besançon

2022-06-14 – 2022-06-14 CDN Besançon Franche-Comté 1 Avenue Édouard Droz

Besançon Doubs Besançon

3 3 EUR Au commencement était le sang, le cochon était sacré et Dieu était une femme. Commande de la SACD pour le festival d’Avignon 2019, Sa bouche ne connaît pas de dimanche réunit pour une performance en plein air Rébecca Chaillon et Pierre Guillois.

Elle est noire, il est blanc. Elle est grosse, il est maigrichon. Il est pédé, elle est gouine. Il est plutôt taiseux, elle est franchement bavarde : sa bouche, comme le dit une expression créole martiniquaise, ne connaît pas de dimanche. Avec eux sur scène, un cochon : celui qu’on élève et abat dans la Bretagne natale de Pierre ; celui qui fut importé par les colons dans la Martinique dont Rébecca est originaire, et qui rassemble les familles autour d’une table à Noël. Que ce soit par le débordement du corps humain ou l’abondance de saucisses et côtelettes, c’est donc la chair qui les réunit pour cette « fable sanglante » qui brouille joyeusement les frontières entre sacrifice et plaisir, entre délices et culpabilité, entre créatures divines et personnages profanes.

https://www.cdn-besancon.fr/la-saison/sa-bouche-ne-connait-pas-de-dimanche

Au commencement était le sang, le cochon était sacré et Dieu était une femme. Commande de la SACD pour le festival d’Avignon 2019, Sa bouche ne connaît pas de dimanche réunit pour une performance en plein air Rébecca Chaillon et Pierre Guillois.

Elle est noire, il est blanc. Elle est grosse, il est maigrichon. Il est pédé, elle est gouine. Il est plutôt taiseux, elle est franchement bavarde : sa bouche, comme le dit une expression créole martiniquaise, ne connaît pas de dimanche. Avec eux sur scène, un cochon : celui qu’on élève et abat dans la Bretagne natale de Pierre ; celui qui fut importé par les colons dans la Martinique dont Rébecca est originaire, et qui rassemble les familles autour d’une table à Noël. Que ce soit par le débordement du corps humain ou l’abondance de saucisses et côtelettes, c’est donc la chair qui les réunit pour cette « fable sanglante » qui brouille joyeusement les frontières entre sacrifice et plaisir, entre délices et culpabilité, entre créatures divines et personnages profanes.

CDN Besançon Franche-Comté 1 Avenue Édouard Droz Besançon

dernière mise à jour : 2022-01-29 par