« Sa bouche ne connaît pas de dimanche », une fable déjantée au pays des faux semblants où Rébecca Chaillon et Pierre Guillois se racontent et tombent les masques !

Le spectacle

Il y a des pièces qui, tout à la fois, persistent au fond de nos rétines, restent gravées dans nos cœurs et bousculent définitivement notre approche de la société contemporaine. Ce duo abrasif, intime, viscéral, diablement drôle et allégorique, en fait partie.

La première image donne le ton : sur le plateau, piscine gonflable, tapis rose, tenues vestimentaires extravagantes et, très vite, un cochon, de ceux que l’on élève et abat en Bretagne, et que l’on célèbre, à table, à Noël en Martinique, importés par les premiers colons. À l’appui d’un texte aussi cinglant que poétique, criblé de savoureuses pépites, et d’un jeu performatif avec de faux matériaux : faux sang, fausses mailles, fausse fourrure, et une matière vraie et bien vraie, organique : eau, viande, pigment, Rébecca Chaillon en bouchère butch et Pierre Guillois en Christ gay nous embarquent dans un joyeux délire… pas si saugrenu qu’il n’y paraît.

Au départ, ils se sont amusés à coécrire leurs parcours respectifs. À l’origine de Rébecca, la Martinique. À l’origine de Pierre, la Bretagne. Mais Rébecca prend conscience qu’elle est noire et Pierre, qu’il est homosexuel. Dépliant les couches de la genèse de leurs personnes, ils dénudent leur rapport ambigu au catholicisme, au sacré, à la pureté. La chair vient tout naturellement souder ces questionnements, celle de l’animal, celle que l’on mange, celle qui cristallise le paradoxe entre plaisir du goût du sang et sentiment de culpabilité de la tuerie nourricière. Créatures divines et personnages profanes, les deux artistes invoquent aussi la société dont ils rêvent.

Durée : 45 min

Videobox

Carte blanche à Rébecca Chaillon et Pierre Guillois pour une programmation d’œuvres vidéo dans l’espace Videobox du mercredi 13 avril au samedi 7 mai 2022 en accès libre. Visite commentée les mercredi 13 et jeudi 14 avril 2022 à 18h30.

Crédits

Conception et interprétation : Rébecca Chaillon et Pierre Guillois | Création lumière : Suzanne Péchenart | Création sonore : Elise Monteil | Scénographie : Camille Riquier | Régie générale et lumière : Suzanne Péchenart

Régie plateau : Elvire TapieCoproduction : SACD – Festival D’Avignon, Compagnie Dans le Ventre / Rébecca Chaillon, CDN de Normandie-Rouen | Production déléguée : La Compagnie Le Fils du Grand Réseau | Soutiens : Le Fonds de dotation du Quartz –Scène nationale de Brest, Le Carreau du Temple

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003

