S8jfou + Akamatsu Trempolino – La Fabrique Ile de Nantes, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Nantes.

2021-07-22

Horaire : 19:00 00:00

Gratuit : oui

S8jfou – Live – Musiques électroniques, IDM S8jfou est un pianiste et trompettiste autodidacte, producteur de musiques électroniques. Installé à Nantes, c’est surtout dans sa cabane de montagne (qu’il a lui-même construite) qu’il conçoit ses propres machines et développe sa musique. Choisi comme référence à la philosophie du même nom et surtout à la pensée de Diogène de Sinope, Cynism est son deuxième album. Il mélange UK Garage, IDM, musique ambiante ; et défile comme un rêve qui tente de s’enfuir, laissant à travers ses mélodies un message aux enfants éternels. Akamatsu – Live – Musiques électroniques, IDM Akamatsu est une entité musicale créée par Rémi Quéron. Le projet mêle sonorités électroniques, instruments organiques (piano, harmonium, glockenspiel…) et field recordings. Ses compositions délicates, chaleureuses et mélancoliques invitent à une exploration de grands espaces intimistes, semblant surgir d’un rêve étrange. Il est accompagné du batteur et multi-instrumentiste Noé Choblet, avec qui il a suivi la formation MuMA à Trempo cette année.

Trempolino – La Fabrique Ile de Nantes 6 Boulevard Léon Bureau Île de Nantes Nantes