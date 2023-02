S10 HET DEPOT – GROTE ZAAL, 18 avril 2023, LEUVEN.

S10 HET DEPOT – GROTE ZAAL. Un spectacle à la date du 2023-04-18 à 20:00 (2023-04-18 au ). Tarif : 21.5 à 21.5 euros.

Kroonprinses van de Nederlandse alternatieve pop. Twee jaar nam S10 om aan haar nieuwe album te werken. Na Vlinders (2020) veranderde er veel in korte tijd voor de 21-jarige artieste. Ze schitterde met ‘De Diepte’ op het Eurovisie Songfestival en veroverde met haar unieke stem wereldwijd de harten van het publiek. En daarna? Een zomer vol uitverkochte shows en festivals. Haar nieuwe album ‘Ik Besta Voor Altijd Zolang Jij Aan Mij Denkt’ is een reflectie op haar haar leven vandaag, een verzameling aan herinneringen en de gedachte die enkel bestaan zolang iemand aan je denkt. De featurings van het album geven ook de veelzijdigheid weer van S10. Zo verscheen eerder ‘Laat Me Los’ met BLØF, komt vanmiddag de videoclip van ‘Nooit Meer Spijt’ uit met Froukje en is daarnaast rapper Mula B te horen op ‘De Ergste Dag’. De kroonprinses van de alternatieve Nederlandse pop staat in 2023 op het podium van Het Depot.

HET DEPOT – GROTE ZAAL LEUVEN Martelarenplein 12 3000

