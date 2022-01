S0N OF BUZZI / CH / GUITARE CONTEMPORAINE & COLLAGE SONORE Urgence Disk Records Genève Catégorie d’évènement: Genève

Urgence Disk Records, le dimanche 8 mai à 17:00

Son Of Buzzi c’est un peu la rencontre des sonorités de « Popol Vuh » agrémentés d’accords à la « Reiner » // Collage musicales et guitare contemporaine // Une musique parfaite pour piquer une barque et jouer à Aguirre, la colère de Dieu en descendant le Rhône le jour de la course des radeaux. [[https://sonofbuzzi.bandcamp.com/](https://sonofbuzzi.bandcamp.com/)](https://sonofbuzzi.bandcamp.com/) [[https://www.facebook.com/events/643160256926054/](https://www.facebook.com/events/643160256926054/)](https://www.facebook.com/events/643160256926054/)

Prix libre pour le groupe

Son Of Buzzi c'est un peu la rencontre des sonorités de « Popol Vuh » agrémentés d'accords à la « Reiner » Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction

2022-05-08T17:00:00 2022-05-08T18:00:00

