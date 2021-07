Paris Petit Bain Paris S.O.S : Sourdure x Danse Musique Rhône-Alpes x I N S T I T U T R I C E Petit Bain Paris Catégorie d’évènement: Paris

Soirée S.O.S : Sourdure x Danse Musique Rhône-Alpes x I N S T I T U T R I C E à Petit Bain le 2 septembre 2021 ▂ Sourdure Actif au sein de plusieurs formations aventureuses (Orgue Agnès, Kaumwald, Tanz Mein Herz), Ernest Bergez fait converger les lutheries électroniques et acoustiques dans une logique d’hybridation. En solo sous le nom de Sourdure, il investit le répertoire traditionnel du Massif Central et développe une forme de chanson personnelle et bricolée, en français et en occitan auvergnat. ▂ Danse musique Rhône-Alpes Avec D.M.R.A, Loup Gangloff, moitié de Deux Boules Vanille, creuse en solo le sillon d’une musique de danse artisanale confectionnée encore en grande partie à base de percussions et de traitements électroniques. D.M.R.A invoque les esprits de des poncifs du club d’avant, et ses contre-pieds les plus radicaux, pour en ressusciter l’absurdité, l’urgence et la physicalité dans des compositions brutes – entre fausse musique traditionnelle, techno povera et ambiant overdosée – qui semblent répondre à un ensemble rituel précis. ▂ I N S T I T U T R I C E Les 2 musiciens d’ I N S T I T U T R I C E exploitent les spécificités des percussions à leur disposition, mais filtrées par leurs expériences respectives – dans la musique de films ou de scène pour Éric Bentz (Electric Electric, La Colonie de Vacances), les rythmes appuyés du noise-rock pour Jean-Baptiste Geoffroy (Tachycardie, Pneu, La Colonie de Vacances). Concerts -> Électronique Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013 Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/petitbain Concerts -> Électronique Musique

