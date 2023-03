Lecture et Spectacle ’’ Le Manège du Temps ’’ S.Maria Portae Paradisi in Augusta Rome Catégories d’Évènement: Roma Capitale

Lecture et Spectacle ’’ Le Manège du Temps ’’ S.Maria Portae Paradisi in Augusta, 18 mars 2023, Rome. Lecture et Spectacle ’’ Le Manège du Temps ’’ Samedi 18 mars, 18h30 S.Maria Portae Paradisi in Augusta Entrée libre L Événement s inscrit dans le cadre du Traité du Quirinale (2021) entre la France ?? et Italie ?? qui promuet la connaissance de la langue française en Italie et vice-versa. Nous rendons un hommage a Pino Settanni, photographe et photoreporter italien, grand amoureux de la France et de la culture française. L’ interprète jazz Valentina Ranalli nous présente une chanson sur son amour pour Paris .Le duo Rattles nakes dance une composition originale sur le temps. Le lieu de l Événement est actuellement la Chapelle de Académie des beaux-arts de Rome ,lieu de rencontres spirituelles et culturelles, unique dans son genre à Rome . S.Maria Portae Paradisi in Augusta Via di Ripetta, 63 Rome 00186 Municipio Roma I Roma Capitale Latium L’Eglise, déjà connue au IXe siècle sous le nom de Santa Maria in Augusta, portait le nom de Porta Paradisi ou simplement Portae Paradisi car l’une des portes des murs qui entouraient le mausolée d’Auguste voisin, appelé paradiseiois, s’ouvrait à proximité.Actuellement elle est la Chapelle de l Académie des Beaux-Arts de Rome ,lieu de rencontre spirituelle et d’initiatives et événements culturelles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

