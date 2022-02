S comme SPORT vous invite à la pratique du pilâtes Blangy-sur-Bresle, 7 mars 2022, Blangy-sur-Bresle.

S comme SPORT vous invite à la pratique du pilâtes Salle des fêtes Rue Notre Dame Blangy-sur-Bresle

2022-03-07 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-07 11:00:00 11:00:00 Salle des fêtes Rue Notre Dame

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Animation S comme Sport à Blangy-sur-Bresle – Département de la Seine Maritime

En partenariat avec la SEPBB GYM

Salle des fêtes de 10h à 11h – Découverte du pilâtes avec Delphine

Session limitée à 15 participants

S comme sport … c’est quoi ?

Le dispositif “S comme Sport” propose près de 100 rendez-vous, de mars à octobre, afin de découvrir différentes activités de bien-être à tous les adultes et principalement les seniors.

Dans le cadre d’une pratique adaptée, les activités physiques et sportives sont un formidable outil de santé publique. Le sport a démontré ses vertus concernant, entre autres, la prévention des risques cardio-vasculaires, l’obésité et la lutte contre la sédentarité. Conscient de ces enjeux, le Département de la Seine-Maritime apporte une attention toute particulière au bien-être de ses habitants notamment les seniors et a mis en place une action spécifique “S comme Sport”.

Ce dispositif, ouvert à tous, propose près de 100 rendez-vous jusqu’au 24 octobre afin de découvrir différentes activités bien-être en passant de la gym douce, au yoga, du canoë-kayak à la marche-nordique. Ces activités, très complètes, répondent aux problématiques de santé publique.

Les activités “S comme Sport” sont ouvertes à tous les adultes. Les participants doivent se munir d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive de loisir et s’inscrire au préalable via le formulaire ci-dessous. Les inscriptions sont ouvertes 1 mois à l’avance. Les participants doivent également prévoir de quoi se restaurer et s’hydrater.

Ces activités sont encadrées par des professionnels issus des associations sportives et comités sportifs départementaux et sont répartis sur tout le territoire seinomarin.

Le nombre de places étant limité selon les activités … inscrivez-vous dès maintenant en ligne sur : seinemaritime.fr/scommesport

lili.nagy@orange.fr +33 6 23 61 76 99 https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sport/manifestations-sportives/s-comme-sport-activites-bien-etre-gratuites.html

Salle des fêtes Rue Notre Dame Blangy-sur-Bresle

dernière mise à jour : 2022-02-24 par