Rennes Le Triangle Ille-et-Vilaine, Rennes « S.A.P.E. » de Alima Rolland – Compagnie Palette Le Triangle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

« S.A.P.E. » de Alima Rolland – Compagnie Palette Le Triangle, 10 mars 2022, Rennes. « S.A.P.E. » de Alima Rolland – Compagnie Palette

Le Triangle, le jeudi 10 mars 2022 à 20:00 9€ tarif unique – 4€ SORTIR ! – 2€ SORTIR ! enfant

Alima Rolland nous ouvre les yeux sur la sape dans un poignant duo qui mêle danses hip-hop et africaines. Entre profondeur et exubérance, une danse qui interroge le pouvoir de l’image. Le Triangle Boulevard de Yougoslavie, 35200 Rennes Rennes Quartiers Sud-Est Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T20:00:00 2022-03-10T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Triangle Adresse Boulevard de Yougoslavie, 35200 Rennes Ville Rennes lieuville Le Triangle Rennes