S.A.L.E.M. : L’expérience musicale psycho-chamanique Marseille 5e Arrondissement, 2 avril 2022, Marseille 5e Arrondissement.

S.A.L.E.M. : L’expérience musicale psycho-chamanique Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

2022-04-02 – 2022-04-02 Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

25 25 Vous avez été choisi,

Pour lire ces quelques mots.

Non.

Pour lire un mot.

S.A.L.E.M.

Et c’est déjà trop tard pour faire marche arrière. Vous l’avez lu.

Vous faites déjà partie de l’histoire.



C’est le moment pour vous d’accéder à son secret,

De recevoir la clé.

La clé qui ouvre la porte.



Conférencières, chamanes numériques et fondatrices du mouvement S.A.L.E.M, Mazal Kadav-Esky, Moïra Bourshiba et Mila Kadav vous permettront d’accéder à cette sagesse plusieurs fois centenaire.

Elles n’ont écrit aucun best-seller car ce qu’elles ont à enseigner ne se lit pas, il se vit, il se vibre dans une même salle.



Le bonheur ne tient qu’à un mot.

Le S.A.L.E.M. (Symposium Analgésique de Liturgie Eudémonique Municipal) vous fera prendre le risque d’être heureux. Alors pourquoi ne pas tenter ?

http://www.letetard.com/

