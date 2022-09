S√âANCE SURPRISE à CIN√âJADE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

S√âANCE SURPRISE à CIN√âJADE Saint-Brevin-les-Pins, 3 octobre 2022, Saint-Brevin-les-Pins. S√âANCE SURPRISE à CIN√âJADE

2 Avenue des Frêres Lumiêres Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

2022-10-03 – 2022-10-03 Saint-Brevin-les-Pins

Loire-Atlantique En partenariat avec l’Association française des cinémas d’art et d’essai, Cinéjade vous propose une séance surprise !

¬† Ce sont des films en avant-premiêre, « des coups de coeur surprise » de l’AFCAE. Le titre du film n’est pas dévoilé; vous découvrez ce film lors de la projection. Envie de tenter l’expérience¬†? Cette proposition mensuelle est prévue le lundi ou mardi de chaque mois jusqu’en avril prochain, au tarif de 4€¨.

  Billetterie en ligne ICI>>> Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse 2 Avenue des Frêres Lumiêres Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville Saint-Brevin-les-Pins Departement Loire-Atlantique

S√âANCE SURPRISE à CIN√âJADE Saint-Brevin-les-Pins 2022-10-03 was last modified: by S√âANCE SURPRISE à CIN√âJADE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 3 octobre 2022 2 Avenue des Frêres Lumiêres Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Loire-Atlantique Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique