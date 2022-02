Ryutaro Suzuki Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Gien Loiret 12 EUR Une vague où chaque éclaboussure est maîtrisée.

C’est un plaisir de retrouver ce pianiste, invité à Gien en 2016 !

Né au Japon, Ryutaro Suzuki a choisi de s’installer à Paris, pour étudier au CNSM dans les classes de Bruno Rigutto, Michel Dalberto, Michel Béroff et Hortense Cartier-Bresson avec laquelle il obtient ses diplômes de concertiste, en 2015. Il se perfectionne alors avec Elisso Virsaladze à la Scuola di Musica di Fiesole en Italie et remporte plusieurs concours internationaux. Il se produit en récital ou avec orchestre dans différentes contrées du monde, particulièrement au Japon. Ses deux premiers enregistrements ont suscité un ensemble de commentaires élogieux.

