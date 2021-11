Rythmopathe – Percussions corporelles Saint-Père-Marc-en-Poulet, 27 septembre 2021, Saint-Père-Marc-en-Poulet.

Rythmopathe – Percussions corporelles Le Garage La Halte Saint-Père-Marc-en-Poulet

2021-09-27 – 2021-11-26 Le Garage La Halte

Saint-Père-Marc-en-Poulet 35430 Saint-Père-Marc-en-Poulet

Spectacle de percussions corporelles de Boris Ventura Diaz.

Faire découvrir les percussions corporelle au plus grand nombre. Malgré leur notoriété croissante ces vingt dernières années, les percussions corporelles restent méconnues du grand public .

Pour créer des vocations , les percussions corporelles sont accessibles à tous ( de 5 à 90 ans et plus…) et ne nécessitent aucun matériel ni instrument puisque le corps est l’instrument.

La transmission, la découverte et le partage sont l’essence et le fil d’Ariane de ce spectacle qui donne à voir, à entendre, à participer, à jouer, à se rencontrer, dans la joie, le respect et la bienveillance .

micmaljuan@gmail.com +33 6 09 64 42 75

dernière mise à jour : 2021-10-27 par