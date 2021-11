Avignon Avignon 84000, Avignon Rythmes, lignes et couleur : Oeuvres inédites de Vernon Blake à travers les collections du musée Calvet : Paysages, natures mortes, nus Avignon Avignon Catégories d’évènement: 84000

Avignon

Rythmes, lignes et couleur : Oeuvres inédites de Vernon Blake à travers les collections du musée Calvet : Paysages, natures mortes, nus Avignon, 26 novembre 2021, Avignon. Rythmes, lignes et couleur : Oeuvres inédites de Vernon Blake à travers les collections du musée Calvet : Paysages, natures mortes, nus Musée Calvet Musée Calvet – 63 rue Joseph Vernet Avignon

2021-11-26 – 2021-05-02 Musée Calvet Musée Calvet – 63 rue Joseph Vernet

Avignon 84000 L’exposition L’Artiste en majesté a permis de ramener l’attention sur une figure brillante et exigeante, celle de Vernon Blake (1875-1930), peintre, sculpteur, théoricien et Historien de l’Art, inventeur de génie. musee.calvet@mairie-avignon.com +33 4 90 86 33 84 https://www.avignon.fr/ Musée Calvet Musée Calvet – 63 rue Joseph Vernet Avignon

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 84000, Avignon Autres Lieu Avignon Adresse Musée Calvet Musée Calvet - 63 rue Joseph Vernet Ville Avignon lieuville Musée Calvet Musée Calvet - 63 rue Joseph Vernet Avignon