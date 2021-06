« Rythmes, Formes du mouvant » Jardin antique méditerranéen, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Balaruc-les-Bains.

« Rythmes, Formes du mouvant »

Jardin antique méditerranéen, le samedi 18 septembre à 16:00

Participez à une visite commentée de l’exposition par l’artiste Sylvie Deparis. Deux expositions conjointes au Musée Ethnographique de l’étang de Thau à Bouzigues et au Jardin Antique Méditerranen à Balaruc-les-Bains, accompagnées des textes de Joël-Claude Meffre. Fluidité de la trame et de l’entrelacement : surfaces mouvantes des eaux de l’étang, de ses herbes marines ; trames continues ou discontinues des filets, jardin en mutations de lignes et entremêlements de lianes. Le réel est fluent, en perpétuel renouvellement. Faire corps avec ces variations changeantes par une pratique du regard, de l’attention, ou du dessin en marchant. Percevoir et transcrire la sensation de l’écoulement, suivre les lignes mouvantes qui animent le tissu continu des formes, tisser des passages dans une impermanente cartographie. Se mettre ainsi en résonance avec les mouvements de flux qui mêlent le corps et l’énergie du lieu en un rythme intime. Ce rythme, défini par Emile Benveniste comme « forme sans fixité », toujours oscille entre apparition et disparition. Sylvie Deparis est plasticienne et éditrice de livres d’artiste. Elle expose régulièrement en galeries, médiathèques ou centres d’art et voyage depuis plusieurs années en Asie où elle participe à des résidences d’artistes. [[http://sylvie-deparis.odavia.com](http://sylvie-deparis.odavia.com)](http://sylvie-deparis.odavia.com) Joël-Claude Meffre est poète et écrivain ; il écrit des essais sur la spiritualité, des nouvelles et de nombreux livres de poèmes. Il a réalisé une quinzaine de livres d’artistes avec des peintres et des graveurs. Avec Sylvie Deparis, il a réalisé deux livres d’artistes. Textes de critique artistique. Dirige une revue de photographies en ligne. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Joël-Claude_Meffre](https://fr.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABl-Claude_Meffre)

Places limitées

Visite commentée de l’exposition par l’artiste Sylvie Deparis.

Jardin antique méditerranéen Rue des Piochs, 34540, Balaruc-les-Bains Balaruc-les-Bains Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00