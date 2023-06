Rythmes et rites, la musique et la mort – Du 4 février au 30 juin à la Médiathèque Musicale de Paris Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, 2 février 2023, Paris.

Du jeudi 02 février 2023 au vendredi 30 juin 2023 :

.Tout public. gratuit

Exposition accessible aux heures d’ouverture de la Médiathèque Musicale de Paris : du mardi au samedi de 12h à 19h.

Du 4 février au 30 juin 2023, la Médiathèque musicale de Paris

explore les musiques qui, d’Orient jusqu’en Occident chrétien,

d’Afrique aux Amériques, accompagnent les rites funéraires, les

deuils, le souvenir des défunts.

Au programme, une exposition, des concerts, des ateliers et des conférences.

Bien que très différents, d’un bout

à l’autre du monde, d’une époque à une autre, les rites funéraires font

universellement appel à la musique et aux chants pour accompagner ce passage de

vie à trépas.

Exprimer ses émotions face à la

mort, trouver du réconfort, faire communauté, entrer en contact avec ses

ancêtres, voilà ce que les sociétés et les individus recherchent depuis

toujours. Le langage musical est un médiateur privilégié pour accomplir ce

dessein.

La musique et la mort résonne

particulièrement dans les collections de la MMP très riches en ethnomusicologie

et en musique classique occidentale. Musiques Vaudou, musiques de transe et

requiem se retrouvent dans l’exposition et l’audioguide pour illustrer ce sujet

sacré et spirituel.

L’exposition présente des disques vinyles issus des

collections patrimoniales de la MMP associés à des objets, masques et

instruments de musique prêtés par le Laboratoire

Anthropologie, Archéologie, Biologie de Philippe Charlier médecin légiste

et paléoanthropologue et par Eric Jolly, anthropologue, directeur de recherche

au CNRS.

Au programme

4 février, 15h – Écoute collective / The Gamelan Of The Walking Warriors

10 février, 19h – Concert couché / Voyage d’hiver de Schubert, par Sara Beucler

11 mars, 15h – Atelier participatif / Découverte des rythmes traditionnels d’Haïti, Atissou Loko

17 mars, 18h – Conférence, Les Sept dernières Paroles du Christ en Croix de César Franck / Suivie d’un concert à L’Eglise Saint Eustache par les Chœurs du Conservatoire municipal du 13e arrondissment

24 mars, 19h – Conférence / La petite musique de la mort : anthropologie des sons d’outre-tombe, par Philippe Charlier

20 avril, 19h30 – Conférence musicale / Chants et lamentations dans les rituels funéraires chez les Druzes du sud de la Syrie, par Waed Bouhassoun

15 juin, 19h30 – Concert / Christine Salem (maloya-blues, La Réunion)

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

Contact : https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale/musique-et-mort 01 55 80 75 30 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/

Médiathèque Musicale de Paris Cycles Rythmes et rites, la musique et la mort