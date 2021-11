Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes Rythmes et danses d’Afrique de l’Ouest – Mohamed Camara Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Rythmes et danses d'Afrique de l'Ouest – Mohamed Camara

Cosmopolis, le mercredi 1 décembre à 19:00

Mohamed Camara, musicien soliste de renommée internationale (Wamali, Terya circus, Wongaï, etc…) vous propose un voyage au coeur des musiques traditionnelles d’Afrique de l’Ouest ! Accompagné par ses élèves de l’association Yamaayigui, il vous invite à découvrir le langage des percussions Mandingues (Djembé, Dunduns, Balafon et autres) et apprécier le lien entre musiques et danses le temps d’un concert intense, dynamique et participatif ! **Cet événement est proposé par l’association Yamaayyigui dans le cadre de la programmation AfriqueS à Nantes, en écho à la saison Africa2020.**

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Pass sanitaire à présenter à l’entrée.

Concert de percussions Mandingues Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes

2021-12-01T19:00:00 2021-12-01T20:00:00

