Ambiance sonore inspirée de la forêt et des esprits qui l’habitent… Touches de peinture guidées par les mythes cosmiques et divinités oniriques, Venez savourer trois visions artistiques contemporaines de l’Amazonie péruvienne ! **Intervenants péruviens :** – Rember Yahuarcani et Christian Bendayàn (Artistes-peintres) – Huachumamusic (musicien-compositeur) _Tout public._ Accès aux espaces d’exposition et aux performances artistiques. **Pour tous renseignements :** Musée des Marais salants Place Adèle-Pichon 44740 Batz-sur-Mer 02 40 23 82 79 contact.musee@cap-atlantique.fr Ambiance sonore inspirée de la forêt et des esprits qui l’habitent… Touches de peinture guidées par les mythes cosmiques et divinités oniriques, Venez savourer trois visions artistiques contemp… Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique

