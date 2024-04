Ryosuke Kiyasu / Fillette / Marie Klock « Damien est vivant » / A.Certo L’Embobineuse Marseille, vendredi 12 avril 2024.

Ryosuke Kiyasu / Fillette / Marie Klock « Damien est vivant » / A.Certo ♫♫♫ Vendredi 12 avril, 21h00 L’Embobineuse 8€ + 2€ d’adhésion

Ryosuke Kiyasu

caisse claire / Japon

Révolté, batteur de caisse claire, batteur dans le groupe de rock expé culte Fushitsusha avec Keiji Haino mais aussi dans Sete Star Sept, Gerogerigegege, Endless blockade. Sa culture va du métal à la musique extrême, noise et free jazz, en passant par le butō. Il donne son premier concert de caisse claire à Toronto « J’ai donné un concert de caisse claire parce que c’était la seule partie de ma batterie que j’ai pu emmener dans mes bagages. Ma première performance était encore plus extrême que celles que je donne aujourd’hui. Je l’ai donnée complètement nu et j’ai fini dehors, entouré du public ». On notera un gros gros gros buzz sur la toile d’araignée des internets.

https://ryosukekiyasu.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=BDhBugaQbyE

Fillette

Free rock psyche / La face cachée / Mars

Groupe culte de la scène marseillaise, Fillette joue un noise rock répétitif. Les guitares sont hypnotiques. La section rythmique basse-batterie est inarrêtable.

https://fillette.bandcamp.com/album/fillette-3

Marie Klock « Damien est vivant »

synth pop hommage à D. Schultz / Pingipung / Paris

Suite à la disparition de son ami Damien Schultz en 2022, Marie Klock s’est mise à composer des musiques de cérémonie pas si tristes, comme Damien. Marie Klock est une chanteuse multi-instru-menteuse à la finesse malotrue ou à la grossièreté raffinée, comme un peu Damien, en fait. Ces chansons ne sont donc pas tristes, c’est anarchique et surréaliste, provocateur voire obscène, et les sons simples sont doux-doux, sans non plus faire-faire do-do. Pingipung. Le nom du label qui sortira cet album hommage à Damien, par Marie, comportant des adaptations des textes de l’un par l’autre, des enregistrements de problèmes de diction communs, des parler et des chanter. Marie a collaboré avec Sofia Portanet, Jean-Louis Costes, Chilly Gonzales, Charlotte Brandi et Adrienne Pauly. Son album sur La Face Cachée (2020) parle de zizi mous et de potards durs. Elle travaille actuellement sur un album en duo avec l’excellente berlinoise Anadol, qui, non, ne fait pas de concerts.

L’album d’avant: https://soundcloud.com/marieklock/sets/marie-klock-1

Un live:

https://soundcloud.com/…/marie-klock-live-afom-presents…

A.Certo

DJ set / Lithuanie

Originaire de Vilnius, Artūras Čertovas – A. Certo pour faire short – chemine du Braille Satellite Festival à Lyl et Kiosk radio Brussels, multiplie les contacts et les boulettes de dub, wave, obscurités mondiales et trips cosmiques.

https://soundcloud.com/art-ras-e

Affiche : @Gaëtan Bizien