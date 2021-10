Ryon Rocher de Palmer, 4 février 2022, Cenon.

Ryon

Rocher de Palmer, le vendredi 4 février 2022 à 20:30

Ryon est avant tout une rencontre entre amis et passionnés qui a fait naître une musique solaire et vivante, puisant sa force dans le reggae, mais tâtant également du rock, de la chanson, de la pop… Le premier clip, « Mon bon droit », en 2016, cumule directement plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux. S’ensuivent deux albums et des dizaines de festivals et concerts, des scènes spartagées avec Naâman, Sinsémilia, ou Dub Inc… Depuis 2019, le groupe gère sa carrière de façon autonome avec son propre label, Cycle Music, pour entourer ses albums et ses tournées de l’esprit familial qui lui est cher. Un vrai groupe de scène, dont la musique fait du bien : on ne voit pas de raison de s’en priver.

EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 17€ / Plein tarif : 15€ / Tarif abonné : 12€

Un groupe du Sud-Ouest, sincère et engagé, révélation aux Victoires du Reggae, porté par le charisme et la voix atypique de son leader Cam : good vibes assurées.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T20:30:00 2022-02-04T22:30:00