Ryon LA MAROQUINERIE, 18 novembre 2023, PARIS.

Ryon LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 19:30 (2023-11-18 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

Cartel Concerts présente : Ryon, c’est la Révélation Reggae Francophone du moment ! Depuis 2015 le groupe sillonne salles et festivals pour partager ses inspirations poétiques, sincères et engagées. Portés par le charisme et la voix chaleureuse de Cam, les 5 musiciens donnent vie à une musique solaire et puissante qui nous transporte dans l’univers du reggae, du rock, de la chanson française ou même de la pop. En décembre 2021 est sortie une version Deluxe de leur dernier album Esperanza, sur laquelle on peut découvrir des featurings surprenants avec Hk, Naâman et Jahneration. Après une release party sold out au Nouveau Casino à Paris, le groupe entend bien continuer à faire parler de lui aux quatre coins du pays à l’occasion de sa tournée 2023 qui se terminera à la Maroquinerie de Paris le 18 Novembre prochain !

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

