2023-02-03 20:00:00 – 2023-02-03 23:00:00

EUR 10 10 Reggae – Tout public

Après une résidence en novembre 2022 au Café Boissec pour préparer leur concert à la Cigale avec Sinsemilia, Ryon revient ENFIIIIIIIIIIN nous voir pour un concert acoustique…

Embarquez avec Nico et Cam, guitariste et chanteur du groupe Ryon, pour un voyage acoustique. Entre compositions et reprises, reggae et chanson française, laissez-vous transporter au cœur d’un moment intimiste et chaleureux sur la scène du café Boissec.

Date programmée dans le cadre du Festival Chaloscènes.

