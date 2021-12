RYLEY WALKER Le 106, 21 mai 2022, Rouen.

RYLEY WALKER

Le 106, le samedi 21 mai 2022 à 19:30

Ryley Walker réside actuellement à New York mais son dernier album est dans le pur esprit de la scène de Chicago. Influencé par des groupes qui remodelaient dans les années 90 l’underground local, comme Tortoise, The Sea and Cake et Gastr del Sol, il mélange avec brio post-rock et jazz. Des compostions riches et inventives, sinueuses et labyrinthiques.

Location 13.5 € / Guichet 16.5 € / Réduit 10.5 € / Abonnés 4 €

Post-rock

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T19:30:00 2022-05-21T23:00:00