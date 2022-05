Ryder’s Club by Event’s Toy au Lourdes Pyrénées Golf Club Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes

Ryder’s Club by Event’s Toy au Lourdes Pyrénées Golf Club Lourdes, 21 mai 2022, Lourdes. Ryder’s Club by Event’s Toy au Lourdes Pyrénées Golf Club Chemin du Lac Au golf de Lourdes Lourdes

2022-05-21 08:00:00 – 2022-05-21 Chemin du Lac Au golf de Lourdes

Lourdes Hautes-Pyrénées La Ryder’s Club by Event’s Toy en partenariat avec le Lourdes Pyrénées Golf Club, c’est le 21 mai 2022 sur les bords du lac de Lourdes ! Voici un évènement à ne pas manquer au golf de Lourdes : ouvert à tous, pour les golfeurs et les non golfeurs. Importante compétition mais aussi baptême en hélicoptère (vol au dessus du golf, du lac, du béoût et Pic du Jer, vue garantie sur le pic du midi et Gavarnie), village des partenaires, tir à l’arc, initiation golf, buvette… Tout le programme via les liens ci-dessous. contact@lpgc.fr +33 6 20 58 61 09 Chemin du Lac Au golf de Lourdes Lourdes

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lourdes Autres Lieu Lourdes Adresse Chemin du Lac Au golf de Lourdes Ville Lourdes lieuville Chemin du Lac Au golf de Lourdes Lourdes Departement Hautes-Pyrénées

Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lourdes/

Ryder’s Club by Event’s Toy au Lourdes Pyrénées Golf Club Lourdes 2022-05-21 was last modified: by Ryder’s Club by Event’s Toy au Lourdes Pyrénées Golf Club Lourdes Lourdes 21 mai 2022 Hautes-Pyrénées Lourdes

Lourdes Hautes-Pyrénées