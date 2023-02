RYAN ADAMS LE TRIANON, 21 avril 2023, PARIS.

RYAN ADAMS LE TRIANON. Un spectacle à la date du 2023-04-21 à 20:00 (2023-04-21 au ). Tarif : 43.9 à 69.2 euros.

LIVE NATION (L-R-20-7529 / L-R-22-1699) présente ce spectacle RYAN ADAMSL’auteur-compositeur-interprète Ryan Adams, nommé à plusieurs reprises aux Grammy Awards, a annoncé aujourd’hui son retour très attendu en France, où il donnera un spectacle solo intime au Trianon de Paris, après sa tournée de huit dates au Royaume-Uni.Le concert mettra sous les feux des projecteurs Ryan, ses guitares et un piano dans un tour de force acoustique – durant lequel il interprètera des chansons de son catalogue. Au cours de la tournée du printemps 2022 sur la côte Est des États-Unis, il a interprété un nombre impressionnant de 168 chansons sur cinq nuit, durant des heures.Seul sur scène, le spectacle sera une vitrine intime de l’engagement de Ryan dans l’écriture de ses chansons, talent très reconnu et apprécié par ses pairs et ses fans. La voix envoûtante et le jeu de guitare captivant, combinés à une nouvelle liste de chansons à chaque concert, garantissent que le spectacle sera une occasion unique et incontournable pour tous ceux qui apprécient l’art et la performance que reflètent l’âme unique d’Adams. Ryan Adams Ryan Adams

Votre billet est ici

LE TRIANON PARIS 80, BLD ROCHECHOUART Paris

LIVE NATION (L-R-20-7529 / L-R-22-1699) présente ce spectacle

RYAN ADAMS

L’auteur-compositeur-interprète Ryan Adams, nommé à plusieurs reprises aux Grammy Awards, a annoncé aujourd’hui son retour très attendu en France, où il donnera un spectacle solo intime au Trianon de Paris, après sa tournée de huit dates au Royaume-Uni.

Le concert mettra sous les feux des projecteurs Ryan, ses guitares et un piano dans un tour de force acoustique – durant lequel il interprètera des chansons de son catalogue. Au cours de la tournée du printemps 2022 sur la côte Est des États-Unis, il a interprété un nombre impressionnant de 168 chansons sur cinq nuit, durant des heures.

Seul sur scène, le spectacle sera une vitrine intime de l’engagement de Ryan dans l’écriture de ses chansons, talent très reconnu et apprécié par ses pairs et ses fans. La voix envoûtante et le jeu de guitare captivant, combinés à une nouvelle liste de chansons à chaque concert, garantissent que le spectacle sera une occasion unique et incontournable pour tous ceux qui apprécient l’art et la performance que reflètent l’âme unique d’Adams.

.43.9 EUR43.9.

Votre billet est ici