Ry village préféré des français Auzouville-sur-Ry, mardi 20 février 2024.

Vendredi

C’est officiel, RY représente LA NORMANDIE cette année pour l’émission « LE VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS », animée par Stéphane Bern sur France 3. Le Bourg de Ry appelle à voter massivement pour son village dès maintenant et jusqu’au 8 mars inclus :

• par internet sur le site ftvetvous.fr/levillage ou

• par téléphone au 3245 (0,80 €/min + prix appel)

On compte sur vous ! Grâce à tous, RY peut devenir le village préféré des Français !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20

fin : 2024-03-08

Auzouville-sur-Ry 76116 Seine-Maritime Normandie

L’événement Ry village préféré des français Auzouville-sur-Ry a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin