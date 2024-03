Rwanda La surface de réparation / Rencontre avec Sugira Serge Mutsinzi, Intervenant d’Ibuka Toulouse Le Cratère Toulouse, jeudi 25 avril 2024.

Rwanda La surface de réparation / Rencontre avec Sugira Serge Mutsinzi, Intervenant d’Ibuka Toulouse Dans le cadre de la Commémoration du génocide Rwandais avec La Ligue de l’enseignement 31 – Entrée gratuite La séance sera suivie d’un pot Jeudi 25 avril, 20h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T20:00:00+02:00 – 2024-04-25T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-25T20:00:00+02:00 – 2024-04-25T22:00:00+02:00

Dans le cadre de la Commémoration du génocide Rwandais avec La Ligue de l’enseignement 31 – Entrée gratuite La séance sera suivie d’un pot

Rwanda La surface de réparation, de François-Xavier Destors, Marie Thomas-Penette / 2014

Synopsis : Eugène Murangwa, l’ancien gardien de but du club le plus populaire du Rwanda et de l’équipe nationale, a survécu au génocide grâce à ses coéquipiers. Plus de 15 ans après l’avoir quitté, Eugène retourne dans son pays natal pour transmettre aux jeunes d’une association qu’il a créée avec les anciens footballeurs les valeurs d’un sport qui l’a sauvé en 1994. Il entreprend alors un voyage sur les traces de sa propre histoire et de celles des racines culturelles, sociales et politiques de son sport. Enrichi d’archives inédites, Rwanda, la surface de réparation éclaire d’une nouvelle manière l’histoire du Rwanda à travers le football, à la fois au service de la mission “civilisatrice” du colonisateur, de la mobilisation de la jeunesse par le Hutu Power, et de la reconstruction du pays après le génocide. Porté par les témoignages, le film révèle l’engagement des rescapés auprès des jeunes générations qui cristallisent l’espoir du Rwanda de demain.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.com/rwanda-la-surface-de-reparation »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=0011&lang=fr&ids=13009&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Cinéma Toulouse