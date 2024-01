Rwanda 1994 : le génocide des Tutsi Mémorial de la Shoah Paris, mercredi 24 janvier 2024.

Du mercredi 24 janvier 2024 au dimanche 22 décembre 2024 :

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de la 30e commémoration 1994-2024

Du 7 avril à la mi-juillet 1994 sur les collines du Rwanda, plus d’un million d’hommes, de femmes et d’enfants tutsi périrent au nom d’une utopie politique visant à refonder la pureté raciale d’une nation hutu débarrassée d’une minorité dépeinte comme sournoise et nuisible. S’imaginant menacés dans leur existence même, les extrémistes hutus enclenchèrent à partir du 7 avril 1994 une campagne de massacres d’une efficacité extrême.

À l’occasion de la 30e commémoration du génocide des Tutsi, l’exposition tente de rendre intelligible un événement encore trop souvent soumis à des lectures réductrices. Produit de l’histoire longue de notre tragique xxe siècle, il a répondu à des logiques politiques précises, elles-mêmes adossées à une idéologie raciste inscrite dans le passé colonial et post-colonial du Rwanda.

Engagé depuis de nombreuses années dans les actions de transmission de l’histoire et de la mémoire du génocide des Tutsi, le Mémorial de la Shoah entend affirmer son soutien aux victimes et aux survivants en ce temps de commémoration.

Mémorial de la Shoah Allée des Justes 75004 Paris

Contact : https://www.memorialdelashoah.org/ +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/expo-rwanda-1994-le-genocide-des-tutsi

©Mémorial de la Shoah