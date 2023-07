En la forêt de longue attente – balade spectacle RV sur le parking, Vierzon (18), 7 juillet 2023, .

En la forêt de longue attente – balade spectacle Vendredi 7 juillet, 20h00 RV sur le parking, Vierzon (18) 0€ – réservation obligatoire

Les cinq représentations de « En la forêt de longue attente » auront lieu :

samedi 10 juin 2023 à 20h

vendredi 16 juin 2023 à 20h

vendredi 30 juin 2023 à 20h

samedi 1er juillet 2023 à 20h

vendredi 7 juillet 2023 à 20h

« En la forêt de longue attente » est une balade spectacle au plus proche de la forêt. Le public traverse le sentier à la tombée de la nuit, accompagné de deux comédiens-musiciens. Il y a des histoires d’affût, de guêpe, de champignons, de châtaignes grillées, d’amour, de territoires et d’oiseaux. Plusieurs écoutes au casque transportent l’auditeur dans des paysages sonores. Des mélodies, des airs de danse à la vielle, au oud et au chant rythment le voyage. En la forêt de longue attente est un appel à être à l’écoute, se sentir animal, comprendre autrement, mais aussi faire sonner la forêt, chanter et danser. Avec Emmanuel Dollo et Charlotte Labaki. En la forêt de longue attente, balade spectacle. Sentier de La Salamandre, forêt domaniale de Vierzon. Marche de 2,3 kilomètres. Durée totale de deux heures environ. Accès handicap. Intersection D926/D29. A 7 km de Vierzon, direction Neuvy-sur-Barangeon. L’entrée est gratuite. RÉSERVATION OBLIGATOIRE auprès de Cédric Faure au 06 10 43 49 58 ou par mail à l’adresse suivante : cedric.faure@onf.fr. UNE PIÈCE D’IDENTITÉ EST DEMANDÉE POUR LE PRÊT DU CASQUE. La jauge est limitée à 40 personnes. Prévoir une tenue vestimentaire adaptée : chaussures de marche, pantalon. source : événement En la forêt de longue attente – balade spectacle publié sur AgendaTrad

RV sur le parking, Vierzon (18) Route Forestière de Colbert

RV sur le parking, 18100 Vierzon, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42763 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T20:00:00+02:00 – 2023-07-07T22:30:00+02:00

2023-07-07T20:00:00+02:00 – 2023-07-07T22:30:00+02:00

nivernais danse