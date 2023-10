Randonnée le Camp de César – Bagnols sur Cèze RV sur le parking devant le Centre Médico-Social de Valreas (Av. de Verdun) Valréas, 17 décembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Journée de marche organisée par l’association Oxygène dans les montagnes proches. Randonnée de niveau Facile/Moyen, 16 km et dénivelé de 400 m.

Pour l’horaire de départ se rapprocher de l’accompagnateur..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

RV sur le parking devant le Centre Médico-Social de Valreas (Av. de Verdun) avenue de Verdun

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Day hike organized by the Oxygène association in the nearby mountains. Easy/Medium level hike, 16 km and 400 m ascent.

Please contact the guide for departure times.

Jornada de senderismo organizada por la asociación Oxygène en las montañas cercanas. Paseo de nivel fácil/medio, 16 km y 400 m de desnivel.

Para conocer los horarios de salida, póngase en contacto con el guía.

Vom Verein Oxygène organisierter Wandertag in den nahe gelegenen Bergen. Wanderung mit dem Schwierigkeitsgrad Leicht/Mittel, 16 km und 400 m Höhenunterschied.

Für die Abfahrtszeit wenden Sie sich bitte an die Begleitperson.

