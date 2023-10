Randonnée la Montagne de Saint Amand RV sur le parking devant le Centre Médico-Social de Valreas (Av. de Verdun) Valréas, 3 décembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Journée de marche organisée par l’association Oxygène dans les montagnes proches. Randonnée de 16 km avec un dénivelé de 400 m. Niveau moyen/facile..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

RV sur le parking devant le Centre Médico-Social de Valreas (Av. de Verdun) avenue de Verdun

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Day hike organized by the Oxygène association in the nearby mountains. A 16 km hike with a 400 m vertical drop. Medium/easy level.

Jornada de senderismo organizada por la asociación Oxygène en las montañas cercanas. Recorrido de 16 km con 400 m de desnivel. Nivel medio/fácil.

Vom Verein Oxygène organisierter Wandertag in den nahe gelegenen Bergen. Wanderung von 16 km mit einem Höhenunterschied von 400 m. Mittleres/leichtes Niveau.

